Coupe du monde de hockey: l’Angleterre première demi-finaliste après son succès 3-2 contre l’Argentine

L’Angleterre, 7e mondiale, est la première nation à s’être hissée dans le dernier carré de la Coupe du monde de hockey messieurs, mercredi à Bhubaneswar, en Inde. Les Anglais ont en effet battu l’Argentine 3-2 (mi-temps: 1-1) dans le premier quart de finale du tournoi et pourraient trouver les Red Lions sur leur route samedi en demi-finales si la Belgique parvient à surmonter son choc contre l’Allemagne jeudi en quarts. Les Argentins, champions olympiques en titre, n’ont été efficaces mercredi que sur penalty corners, prenant l’avance par leur sleeper attitré Gonzalo Peillat (17e pc) en début de deuxième quart-temps. Rattrapée et devancée suite à deux réalisations anglaises de Barry Midleton (27e) et Will Calnan (45e), l’Argentine est revenue dans la partie à nouveau par Peillat (48e). Mais dans la minute qui suivit, une nouvelle erreur dans la défense sud-américaine profita à Harry Martin, qui trompa habilement le gardien argentin Juan Vivaldi (49e). Avec cette nouvelle qualification anglaise pour les demi-finales, les hommes de Danny Kerry sont assurés d’égaliser leur deux derniers résultats au Mondial, puisqu’ils terminèrent 4e à New Delhi en 2010 et à la même place à La Haye en 2014.

Plus tard dans la journée, le deuxième quart de finale mettra aux prises l’Australie, double tenant du titre et N.1 mondial, à la France, la nation la moins bien classée du tournoi (FIH 20). L’Inde (FIH 5) ouvrira elle jeudi contre les Pays-Bas (FIH 4), tandis que le duel entre la Belgique et l’Allemagne clôturera les quarts de finale en soirée.

Les demi-finales sont programmées samedi et les finales pour l’or et le bronze dimanche.

Source: Belga