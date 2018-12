Canada: l’ex-producteur Gilbert Rozon inculpé pour viol

L’ex-producteur québécois Gilbert Rozon, dirigeant déchu du groupe « Juste pour Rire », a été inculpé mercredi pour viol et attentat à la pudeur sur une victime, a annoncé le procureur du Québec. Les faits se seraient produits en 1979, a indiqué dans un communiqué le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) du Québec.

La police de Montréal avait recommandé au procureur de déposer des accusations au pénal contre Gilbert Rozon concernant 14 victimes présumées, mais celui-ci en a décidé autrement après avoir analysé l’ensemble des éléments à charge.

A propos de ces « treize autres dossiers pour lesquels il ne dépose pas d’accusations », le DPCP a précisé avoir informé les « victimes qui le désiraient des motifs de ses décisions et a répondu à leurs questions ».

En droit pénal, « en raison du principe de la présomption d’innocence, la poursuite doit (…) faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé devant le tribunal », a motivé le procureur.

Le DPCP « ne révélera ni l’identité des (…) victimes, ni les faits relatifs aux dossiers », a-t-il ajouté.

Le fondateur du Groupe « Juste pour Rire » et ex-juré de « La France a un incroyable talent » avait été éclaboussé par des accusations d’agression sexuelle en octobre 2017 qui l’ont forcé à quitter ses fonctions.

Le retentissement de cette affaire, dans le sillage du scandale Weinstein aux Etats-Unis, avait aussi amené les chaînes françaises de télévision M6 et C8 à déprogrammer des émissions auxquelles Gilbert Rozon était associé.

Un collectif de femmes, présumées victimes de l’ancien producteur, a obtenu au printemps de la Cour supérieure du Québec la permission d’entreprendre une action collective en justice au civil contre Gilbert Rozon.

Selon ce collectif de femmes appelées « Les Courageuses », Gilbert Rozon aurait fait « au moins vingt victimes sur une période de 34 ans, de 1982 à 2016 ».

Gilbert Rozon, 64 ans, réfute leurs accusations et a lui-même obtenu l’autorisation d’une instance supérieure de faire appel de la décision autorisant un recours collectif en justice contre lui.

