Abad (LR) appelle les « gilets jaunes » à « une trêve » après l’attaque à Strasbourg

Le vice-président des Républicains (LR) Damien Abad a souhaité mercredi « une trêve » dans la mobilisation des « gilets jaunes » après l’attaque meurtrière à Strasbourg. « Une trêve s’impose, par respect en la mémoire des victimes, et parce que nos forces de l’ordre sont mobilisées », a-t-il déclaré sur Sud Radio. Dès mardi, avant l’attaque à Strasbourg qui a fait trois morts, huit blessés graves et cinq blessés légers, selon un dernier bilan, le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, avait appelé les « gilets jaunes » à ne pas manifester samedi, estimant qu' »on ne construira rien sur des décombres » dans une allusion aux violences survenues lors des derniers rassemblements.

Pour Damien Abad, après l’attaque, « on a besoin d’un appel au calme, aux responsabilités, et on a besoin qu’une trêve s’impose car il faut qu’on protège aussi nos forces de l’ordre, qu’on assure la sécurité », a-t-il dit, estimant que « les Français ne comprendraient pas que nos forces de police ne soient pas pleinement mobilisées sur cette lutte contre le terrorisme ». Il a en outre réitéré la demande émise par LR « depuis longtemps que pour les plus radicalisés, en haut du spectre des fichés S, on puisse avoir un internement préventif ».

Concernant la crise des « gilets jaunes », Damine Abad a par ailleurs proposé « une baisse massive de la CSG pour tous les revenus compris entre le Smic et 4.500 euros nets ». Cette baisse « progressive » de la CSG, « de 400 à 1.000 euros par an pour tous les salariés », concernerait 94% d’entre eux.

Le coût serait selon lui de « 15 à 20 milliards d’euros », financé par « une baisse des dépenses publiques », a-t-il précisé dans un entretien aux Échos, en proposant « une hausse du temps de travail des fonctionnaires à 39 heures hebdomadaires, une suppression des régimes spéciaux et un alignement des retraites du public et du privé, ainsi que l’instauration d’une « allocation sociale unique plafonnée à 75% du Smic hors handicap ».

source: Belga