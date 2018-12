Deux brunchs originaux à découvrir à Bruxelles

Les pulls moches de Noël ont leur brunch

Auparavant perçus comme kitsch et ringards, les pulls de Noël sont redevenus tendance. Et parfois, au plus ils sont moches, au mieux c’est ! Cette année, la journée internationale du pull de Noël tombe le vendredi 21 décembre, mais attendez un peu avant de le remettre au placard. Le 25 décembre, l’hôtel Radisson RED Brussels situé rue d’Idalie organise un brunch en hommage au pull moche de noël. De 12h30 à 16h30, un grand buffet festif accueillera les familles et les amis dans une mbiance bon enfant. Comptez 49 € par adulte et 25 € pour les enfants de moins de 12 ans et n’oubliez pas de porter votre plus beau pull !

Infos et inscriptions au 02/626.81.31 ou par e-mail à [email protected]

Les super-héros du 1er janvier

Une semaine après les pulls moches de Noël, ce sont les super-héros qui auront droit à leur brunch. Situé en plein cœur du quartier européen, à deux pas de la gare de Bruxelles-Luxembourg et du Parlement européen, l’hôtel Radisson RED Brussels organise le 1er janvier, de 12h30 à 16h30, un brunch dédié aux super-héros. Les enfants sont invités à commencer l’année en enfilant leur plus beau déguisement. Et les parents qui viennent aussi déguisés multiplieront leurs chances de gagner des cadeaux. Le prix est fixé à 49 € par adulte et 25 € par enfant pour un repas varié et des boissons à volonté.

Infos et inscriptions au 02/626.81.31 ou par e-mail [email protected]

Un marché de Noël circulaire

À la recherche d’un cadeau de Noël durable et original ? Ces 14 et 15 décembre, Greentech.brussels et Greenbizz.brussels organisent le « Let it Slow Market ». Ce marché de Noël exposera les produits d’une vingtaine d’acteurs emblématiques de l’économie locale et circulaire à Bruxelles. Rendez-vous ce vendredi de 16h à 22h et ce samedi 15 décembre entre 11h et 17h pour découvrir des étals insolites mais aussi des ateliers zéro déchets, des tutos pour créer ses propres cosmétiques, des dégustations et des animations pour enfants.

Adresse : Greenbizz.brussels / Rue Dieudonné Lefèvre 17 à 1020 Bruxelles