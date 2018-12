Une application pour arrêter les dissections de grenouilles à l’école récompensée

Froggipedia, une application éducative reproduisant la dissection d’une grenouille, a été élue par Apple « Meilleure application iPad de l’année ».

Souvenez-vous lorsque vous étiez assis sur les bancs de l’école secondaire. Lors du cours de biologie, vous êtes sans doute passé par l’étape de la dissection d’une grenouille au scalpel. Si cette pratique tend à disparaitre, la dissection animale continue d’être pratiquée dans certains établissements.

Froggipedia, meilleure application iPad de l’année

Lancée au printemps dernier, l’application iOS Froggipedia utilise la technologie pour éviter de tuer des grenouilles pour les dissections. La réalité augmentée permet à l’utilisateur d’examiner l’animal et ses entrailles comme s’il les avait en face de lui. Pour rendre la dissection encore plus réelle, l’application éducative permet d’utiliser l’Apple Pencil, le stylet de l’iPad, en guise de scalpel.

La semaine dernière, Apple a remis ses awards en récompensant une série de jeux et d’applications lancés en 2018 sur iOS. Froggipedia a reçu le prix de l’application iPad de l’année.

« Une méthode cruelle, archaïque et inutile »

L’organisation Peta, qui avait déjà publié son top 11 des applications permettant de ne plus faire de dissections en classe, s’est félicité de cette récompense. « C’est une énorme nouvelle pour les animaux. Disséquer des animaux en classe pour explorer leur anatomie est une méthode cruelle, archaïque et inutile. La popularité de Froggipedia est la preuve que de plus en plus de professeurs, d’élèves et de parents ne veulent plus entendre parler de la découpe d’animaux morts », a indiqué Peta sur son blog.