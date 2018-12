Le Mexique annule ses dernières enchères de gisements pétroliers

Les dernières enchères prévues pour attribuer des gisements de pétrole mexicains au secteur privé vont être annulées par le gouvernement du nouveau président Andres Manuel Lopez Obrador.

La Commission nationale sur les hydrocarbures (CNH) du Mexique a indiqué qu’elle était en train d’annuler les deux dernières enchères prévues, qui comprenait 46 gisements, sur ordre du ministère de l’Energie. Cela doit permettre de «revoir la politique énergétique et évaluer ses résultats». Les 46 gisements en question se situaient dans le Golfe du Mexique, une zone très riche en hydrocarbures.

L’attribution aux enchères de gisements pétroliers à des entreprises privées était au coeur de la réforme énergétique lancée en 2013 par l’ancien président Enrique Pena Nieto, qui a mis fin au monopole d’Etat du géant pétrolier mexicain Pemex, vieux de près de 80 ans. Plus de cent contrats ont été attribués depuis le début de ce processus, que M. Lopez Obrador avait durement critiqué durant la campagne présidentielle, la qualifiant de «farce». Parmi les entreprises ayant remporté des enchères figurent Exxon-Mobil, Shell, Total et BP pour un montant total d’investissements de 150 milliards $, selon l’ancien gouvernement.

Le vétéran de gauche, qui a fait campagne comme candidat anti-système et défenseur d’une souveraineté nationale en matière d’énergie, a prévenu que les entreprises retenues devront réaliser les investissements promis dans les trois ans sous peine de voir leurs lots leur être retirés. «Comme on dit en matière sportive, la balle est dans leur camp. S’il y a des investissements et s’ils produisent, on continuera. Mais s’ils se servent juste des contrats pour spéculer alors nous ne le permettrons pas», a-t-il expliqué.