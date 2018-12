Des chantiers sur les routes wallonnes en pause pour l’hiver

La signalisation de onze chantiers est partiellement ou totalement retirée pour la période hivernale, indiquent mercredi la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) et le cabinet du ministre des Travaux publics, Carlo Di Antonio.

Les automobilistes qui empruntent l’E25-E411/A4 entre Arlon et Sterpenich vers le Luxembourg pourront un peu souffler pendant l’hiver. À partir de jeudi, deux voies seront disponibles vers le Luxembourg, à une vitesse réduite à 90 km/h. Dès le 16 décembre, les conditions habituelles de circulation seront d’application pour les usagers en direction de Bruxelles. Pendant l’hiver, le travail se poursuivra dès que possible, en réduisant la circulation à une voie vers le Luxembourg, en dehors des heures de pointe.

La première phase de la sécurisation de la berme centrale entre Melen et Battice se terminera fin décembre et les voies, réduites à 90 km/h jusqu’à présent, seront libérées. Le chantier reprendra au printemps.

Depuis fin novembre, les voies ont été libérées sur l’E42 entre Malmedy et Saint-Vith, dans le cadre des travaux de réhabilitation du revêtement et de sécurisation de la berme centrale entre Malmedy et Breitfeld. Le printemps signifiera la reprise du chantier entre Saint-Vith et Breitfeld, pour se terminer à l’automne 2019.

La réhabilitation du viaduc de Custinne devrait s’achever à la fin de l’année, «sous réserve de conditions météorologiques favorables». Il est fort probable qu’un travail complémentaire soit effectué au printemps, indique la Sofico.

L’aménagement des abords du futur grand hôpital de Charleroi modifie les conditions habituelles de circulation dans l’échangeur N90-R3. Un giratoire devrait être installé d’ici le 21 décembre sur la N90. Le rond-point sera alors accessible mais à vitesse réduite.

À Nivelles, les voies ont été libérées depuis fin novembre sur le chantier de réhabilitation du revêtement du ring. Les travaux reprendront au printemps.

Depuis le 5 décembre, une voie est de nouveau accessible sur le pont Devallée (N7) depuis le giratoire de la Dorcas, en direction de la gare. Il était entièrement fermé depuis le 6 août. Deux semaines de travaux sont encore nécessaires, ils seront réalisés au printemps.

La N4 vers Marche entre Emptinne et Hogne a été totalement libérée pour l’hiver.

La circulation a totalement repris depuis fin novembre entre le carrefour de la N60-N529 (rond-point des Fourmis) jusqu’à Thieulain. Le chantier de réhabilitation et d’aménagement de la N60 entre Frasnes-lez-Anvaing et Leuze-en-Hainaut reprendra après la trêve hivernale.

Les bretelles d’accès et de sorties de la N90 entre Moignelée et la sortie Châtelineau sont de nouveau accessibles. À partir du 18 décembre, les voies sur lesquelles la vitesse est toujours réduite devraient être libérées pour l’hiver.

Le revêtement entre Saint-Denis et l’autoroute E411/A4 à La Bruyère est remplacé mais toutes les voies ont été libérées pour l’hiver.

Par ailleurs, trois chantiers ont récemment été achevés: la réhabilitation du revêtement entre Nivelles Nord et Haut-Ittre vers Bruxelles sur l’E19, la réfection du revêtement à hauteur d’Hautrage vers Mons sur l’E42 et l’aménagement d’un giratoire au carrefour de Transinne à Libin sur la N40.