Le bilan de la fusillade de Strasbourg fait état de trois morts et 13 blessés

«L’auteur des faits, fiché S, est activement recherché par les forces de l’ordre. 350 policiers et gendarmes sont toujours mobilisés sur le terrain, appuyés par des moyens aériens et par les équipes du Raid, de la BRI et de la force Sentinelle», indique la préfecture. Un touriste thaïlandais âgé de 45 ans est décédé, après avoir reçu une balle dans la tête, ont confirmé les Affaires étrangères depuis Bangkok. Son épouse, avec qui il était arrivé seulement quelques heures plus tôt, est indemne.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour «assassinats, tentatives d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle», a-t-il annoncé.