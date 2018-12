Un temps sec et relativement froid

Cet après-midi, il fera sec sur la plupart des régions avec une alternance d’éclaircies et de passages nuageux, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Très localement, le risque d’une averse hivernale sur le relief n’est pas exclu. Les maxima varieront entre 2 degrés sur les Hautes Fagnes et 6 à 8 degrés en Flandre. Ce soir et cette nuit, le temps sera sec et relativement froid. De la brume et du brouillard se formeront et prendront un caractère givrant en de nombreux endroits ce qui pourra rendre le réseau routier localement glissant. Les minima varieront entre +2 degrés au littoral et -3 degrés en Ardenne.

Demain, il y aura d’abord formation de grisaille matinale avec de la brume et du brouillard givrants. Après la dissipation de cette grisaille, il fera sec et le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies.

Jeudi, une zone de haute pression sur la Scandinavie sera à l’origine d’un temps sec mais assez froid sur nos régions. Quelques champs nuageux pourront dériver depuis l’Allemagne et les Pays-Bas vers notre pays. Les gelées seront généralisées en matinée.

