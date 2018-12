Ligue des Champions de basket (m) – Anvers s’impose sur le fil face aux Lituaniens de Lietkabelis et reste dans la course

Anvers s’est imposé sur le fil face aux Lituaniens de Lietkabelis 70-64 (mi-temps: 26-24) pour le compte de la 8e journée de la Ligue des Champions de basket (m) mardi à la Lotto Arena dans le groupe C. Les Giants avaient bien commencé la partie (16-8), mais les Lituaniens, avec leur nouveau coach et plusieurs changements dans leur équipe, sont revenus dans le parcours pour se rapprocher à 26-24 à la pause. Anvers est resté devant durant la deuxième période résistant en bout de course au retour de Lietkabelis.

Yoeri Schoepen a planté un trois points décisif à moins de 18 secondes du terme, Dave Dudzinski fixant les chiffres définitifs à 70-64. Tyler Kalinoski a terminé avec 15 points, 6 rebonds et 5 assists au compteur. Paris Lee a rajouté 13 unités et Jae’Sean Tate 10 du côte d’Anvers.

Les Anversois décrochent là une importante victoire, la 4e de leur campagne, pour espérer encore pouvoir se qualifier. Ils se positionne provisoirement à la quatrième place de leur groupe.

Mardi prochain, Anvers reçoit les Espagnols de Fuenlabrada.

Les quatre premiers de chacun des quatre groupes se qualifient pour les 8es de finale. Le 5e et 6e de chacune des poules sont reversés en FIBA Europe Cup.

Plus tôt dans la soirée, Ostende a fait une bonne opération aussi en allant gagner (84-88) à Patras en Grèce dans le groupe D. Les Ostendais occupent la 6e place du groupe D.

GROUPE C

. Mardi:

Anvers (BEL) – Lietkabelis (Lit) 70 – 64

16-8/10-16/25-18/19-22

Anvers: 20/39 à 2pts, 7/22 à 3pts, 9/16 LF, 29 rebonds (33 à Lietkabelis), 18 assists (12 à Lietkabelis), 8 pertes de balle (17 à Lietkabelis), 22 fautes (19 à Lietkabelis). Dudzinski 9 (2×3), Kalinoski 15 (1×3, 6 rebonds, 5 assists), Paris Lee 13 (1×3), Schoepen 6 (2×3), Tate 10 (6 rbds), Bako 8, Donkor 5 (1×3), Sanders (5 ass), Vanwijn 4

Source: Belga