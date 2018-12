Les Pays-Bas battent le Canada 5-0 et rejoignent l’Inde en quart de finale

Les Pays-Bas sont sortis vainqueurs du dernier barrage donnant accès aux quarts de finale de la Coupe du monde de hockey, mardi à Bhubaneswar, en Inde. Les Néerlandais, 4e du classement FIH, ont en effet battu le Canada (FIH 11) par 5 buts à 0, leur permettant de défier la nation hôte de l’Inde (FIH 5) jeudi pour une place en demi-finales. Les champions d’Europe en titre néerlandais ont dû recourir aux barrages suite à leur surprenante défaite 4-1 devant l’Allemagne, futur adversaire de la Belgique, dans leur deuxième rencontre de poules, terminant à la 2e place du groupe D.

Les Red Caribous résistèrent le temps de la première période de 15 minutes. Dès la reprise, Lars Balk trouva le chemin des filets (16e) et fut suivi par Robbert Kemperman 4 minutes plus tard (20e). Après le repos, Thijs van Dam profita d’un rebond pour alourdir le score (40e), suivi dans la foulée par Thierry Brinkman (41e). À deux minutes du terme, van Dam s’est offert un doublé, inscrivant le 10e but de la soirée après le 5-0 réussi plus tôt par la Belgique dans son barrage contre le Pakistan (FIH 13).

Avec ces deux derniers résultats des barrages, on connait à présent le programme définitif des quarts de finale. La journée de mercredi verra l’Angleterre (FIH 7) s’attaquer aux champions olympiques de l’Argentine (FIH 2), à partir de 12h30, et la France (FIH 20) au double tenant du titre australien (FIH 1), dès 14h30.

L’Inde (FIH 5) ouvrira son quart de finale jeudi (12h15) contre les Pays-Bas (FIH 4), tandis que le duel entre la Belgique (FIH 3) et l’Allemagne (FIH 6) suivra dès 14h30.

Les demi-finales sont programmées samedi et les finales pour l’or et le bronze dimanche.

Source: Belga