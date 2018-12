Les Diablotins héritent de l’Allemagne lors des prochaines qualifications

L’UEFA a procédé, mardi à Nyon, au tirage au sort des qualifications du championnat d’Europe de football Espoirs 2021, réservés aux joueurs de moins de 21 ans. Il se jouera en Hongrie et en Slovénie. La Belgique, qui était dans le 2e chapeau, a été versée dans le groupe 9 avec l’Allemagne, tête de série, le Pays de Galles, la Bosnie et la Moldavie. Les qualifications débuteront à la mi-mars de l’année prochaine. Les hommes du coach Johan Walem disputeront la phase finale de l’Euro 2019 en Italie et à Saint-Marin du 16 au 30 juin. Ils se sont qualifiés en tant que vainqueur de groupe. Dans la phase de poules, ils affronteront la Pologne, l’Espagne et l’Italie.

En 2021, les deux pays hôtes (Hongrie et Slovénie) sont assurés de jouer la phase finale. Seuls les vainqueurs des neuf groupes se qualifient directement pour le Championnat d’Europe. Les deux meilleurs deuxièmes disputeront un barrage afin d’obtenir la douzième et dernière place.

Source: Belga