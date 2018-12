Les 3 ministres régionaux d’accord pour davantage d’ambition et de concertation

Les trois ministres régionaux en charge du climat ont fait part mardi de leur volonté, à l’issue d’une « réunion constructive » en marge de la COP24 en Pologne, de relever les ambitions climatiques de la Belgique, de se réunir entre eux chaque mois avec le fédéral et d’étudier l’idée de la mise en place d’une agence inter-fédérale du climat. L’idée d’organiser en Belgique la COP26 ne fait, en revanche, actuellement pas l’unanimité. La ministre flamande Joke Schauvliege, le ministre wallon Jean-Luc Crucke et la ministre bruxelloise Céline Fremault souhaitent voir la Belgique « rejoindre la dynamique des Etats membres les plus ambitieux de l’Union européenne » en matière de lutte contre le changement climatique, ont-ils annoncé mardi soir à Katowice.

Dans ce cadre, les trois ministres régionaux ont exprimé « leurs vœux les plus fermes » de voir le Plan national énergie climat (PNEC), qui doit être remis à la Commission européenne, être approuvé lors du comité de concertation prévu le 19 décembre prochain.

Mmes Fremault et Schauvliege et M. Crucke ont aussi décidé d’organiser mensuellement, dès 2019, une réunion entre eux et en présence du fédéral, « qui sera liée à l’agenda climatique européen et international. » En outre, l’idée de la mise en place d’une agence inter-fédérale du climat sera étudiée.

Ces avancées doivent permettre d’éviter des « couacs » comme celui qui a vu dernièrement la Belgique voter contre une proposition de directive européenne sur l’efficacité énergétique et s’abstenir au sujet d’une proposition de directive sur les énergies renouvelables, explique-t-on.

Enfin, concernant l’idée avancée par la Wallonie d’organiser en Belgique la COP26 en 2020, la Flandre confirme ses réticences par rapport au coût possible d’une telle organisation.

Le gouvernement flamand préférerait consacrer les 200 millions que cela pourrait coûter à des mesures effectives de réduction des gaz à effet de serre, a expliqué Joke Schauvliege.

