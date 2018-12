La levée des cocons devra permettre d’accélérer la réaffectation des sites d’ArcelorMittal

La Région wallonne a marqué son accord à la levée anticipative des cocons placés sur les sites liégeois d’ArcelorMittal (Ougrée, Chertal, Marchin, Tilleur et Ivoz-Ramet) « à condition que commence sans délai la réhabilitation de ces sites », a indiqué mardi le ministre wallon de l’Economie, Pierre-Yves Jeholet. « Une levée anticipative des cocons n’a de sens qui si les cinq mois ainsi épargnés sont mis à profit pour accélérer le travail de réaffectation afin que les terrains deviennent à nouveau disponibles et adaptés à accueillir une nouvelle activité économique ou autre », a-t-il affirmé.

Plus tôt dans la journée, la commission tripartite composée d’ArcelorMittal, de la Région wallonne et des syndicats a décidé de lever anticipativement les cocons sur Chertal, sur le Haut Fourneau B à Seraing ainsi que sur les installations de Marchin, de Tilleur et d’Ivoz-Ramet.

« Lors d’une rencontre avec la direction d’ArcelorMittal, celle-ci m’a fait part de sa décision de ne pas relancer les différents sites en région liégeoise à l’issue des mises sous cocon et m’a indiqué son souhait de lever, de manière anticipée, l’ensemble des cocons », a expliqué le ministre Jeholet. Selon un accord datant de février 2014, la fin de la mise sous cocon était prévue le 1er avril 2019.

« À partir du moment où il est acquis qu’ArcelorMittal ne relancera pas l’activité sur les différents sites, il est vrai que la mise sous cocon n’a plus de sens », a poursuivi Pierre-Yves Jeholet.

Ce feu vert régional est toutefois soumis à conditions: cette levée anticipée doit faire l’objet d’une décision de la commission tripartite et, surtout, le groupe sidérurgique doit entamer « sans délai la réhabilitation de ces sites, notamment en lançant les différentes études de sols et en partageant l’ensemble des informations disponibles au sein de la Foncière Liégeoise, qui reste le garant des obligations réciproques d’ArcelorMittal et de la Région wallonne en matière de redéploiement des sites », a conclu le ministre.

Source: Belga