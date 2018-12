Fusillade à Strasbourg – Un mort et six blessés, le tireur est en fuite

Des coups de feu ont été tirés mardi soir dans le centre-ville de Strasbourg, faisant au moins un mort et six blessés, a-t-on appris de sources policières. Un tireur est en fuite. Des coups de feu ont été entendus à proximité du marché de Noël, dans le secteur de la rue des Grandes Arcades et de la rue des Orfèvres. « Il y a eu des coups de feu et des gens couraient un peu partout (…) ça a duré une dizaine de minutes », a déclaré un commerçant interrogé par BFM TV.

Le centre-ville a été bouclé sur un périmètre d’environ 200 mètres. « Merci à tous de rester chez vous en attendant une clarification de la situation », a tweeté Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg.

Contacté par Le Figaro, le maire PS de Strasbourg, Roland Ries, a confirmé qu’au moins un homme avait ouvert le feu, faisant plusieurs blessés. Selon lui, « le tireur n’aurait pas été appréhendé à cette heure ».

