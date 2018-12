Coupe du monde de hockey – La Belgique entame les choses sérieuses contre le Pakistan

Ce mardi sur le coup de 12h15, la Belgique entrera dans la phase finale de sa Coupe du monde de hockey en Inde. Au Kalinga Stadium de Bhubaneswar, les Red Lions défieront en barrage le Pakistan avec comme enjeu une accession en quarts de finale. Deuxième de son groupe C derrière l’Inde, la Belgique, 3e mondiale, défiera le Pakistan (FIH 13), 3e du groupe D derrière l’Allemagne et les Pays-Bas. Après avoir débuté son tournoi par une courte victoire face au Canada (2-1), l’équipe de Shane McLeod a partagé face aux Indiens (2-2) avant de prendre la mesure de l’Afrique du Sud (5-1).

De son côté, le Pakistan s’est incliné devant l’Allemagne (1-0) et les Pays-Bas (5-1) et doit sa 3e place grâce à une meilleure différence de buts que la Malaisie, contre qui il a partagé l’enjeu (1-1).

Les Belges s’attendent à un âpre duel face à des Pakistanais combatifs. Michel van den Heuvel, adjoint de McLeod et sélectionneur du Pakistan entre 2010 et 2012 avant d’intégrer le staff technique de la Belgique fin 2015, a prévenu les Belges: « Cette équipe est la plus redoutable quand elle est devant un défi et au pied du mur. On l’a vu dimanche contre les Pays-Bas, qui a eu très dur contre eux en première-mi-temps. »

Selon Thomas Briels, capitaine belge, les siens devront « être présents dès le coup d’envoi et résister aux premiers assauts ». « Une fois cette première vague passée, nous devrions pouvoir émerger sur notre physique. Nous nous entraînons bien plus qu’eux. C’est là que nous pourrons faire la différence. L’objectif sera de garder plus la balle que dans les matchs précédents. Rester aussi attentifs à leurs actions imprévisibles », a déclaré l’Anversois de 31 ans.

En cas de victoire, les vice-champions olympiques affronteront l’Allemagne (FIH 6) en quarts de finale, jeudi à 14h30.

Source: Belga