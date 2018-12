Brexit – Theresa May se rend à La Haye et Berlin pour y rencontrer ses homologues Rutte et Merkel

Theresa May se rendra mardi à La Haye et Berlin, pour rencontrer le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et la chancelière allemande Angela Merkel au sujet de l’accord sur le Brexit. La rencontre aux Pays-Bas aura lieu à 09h00 et celle en Allemagne à 13h00, a communiqué le cabinet de la Première ministre britannique lundi soir. Thersa May a reporté le vote sur l’accord de divorce de l’Union européenne, qui était prévu mardi au parlement britannique.

Une nouvelle échéance n’a pas été communiquée, la Première ministre britannique souhaite consulter les dirigeants européens. Selon les contacts téléphoniques entrepris par Theresa May, il y aurait de la marge pour négocier.

Le président du Conseil européen Donald Tusk a annoncé lundi la convocation d’un sommet consacré au Brexit jeudi à Bruxelles, au premier jour du sommet européen, pour répondre aux préoccupations des Britanniques sur l’accord de divorce sans possibilité de renégociation toutefois, a-t-il précisé.

Source: Belga