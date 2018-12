Annonces de Macron: « Il faudra creuser le déficit », de manière « strictement temporaire »

La France va devoir « sans doute creuser le déficit » public, de manière « strictement temporaire », pour financer les mesures annoncées lundi par Emmanuel Macron face à la crise des « gilets jaunes », a estimé mardi Richard Ferrand, le président de l’Assemblée nationale, en assurant qu’il serait revenu sous les 3% du PIB en 2020. Les mesures annoncées lundi par Emmanuel Macron sont « une accélération » de la mise en oeuvre de ce qui était contenu dans son programme présidentiel, a souligné le président de l’Assemblée nationale sur RTL, et « sur cette accélération, aujourd’hui il va nous falloir sans doute creuser le déficit pour pouvoir honorer ces engagements dans le terme qui a été fixé », a-t-il estimé.

Il a souligné que cette augmentation du déficit public ne serait « pas massive », et serait « strictement temporaire », car « la conversion du CICE (Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi, ndlr) en baisses de charges patronales, c’est pour une année », en 2019, et « l’année d’après, nous n’aurons pas cet effet d’accumulation des deux mesures et on retrouvera un rythme en dessous des 3% », a-t-il précisé.

source: Belga