Action de protestation à Mons du comité de défense de l’artiste belge Mustapha Awad

Le comité de défense de l’artiste belge Mustapha Awad, « Free Mustapha », a organisé mardi à Mons une action de sensibilisation et de protestation contre son emprisonnement en Israël. Le comité demande aux autorités belges et au ministre des Affaires étrangères Didier Reynders qu’ils réclament la libération immédiate d’Awad. Une cinquantaine de sympathisants du comité « Free Mustapha » ont mené cette action de sensibilisation à la cause de l’artiste belge d’origine palestinienne Mustapha Awad, qui est détenu en Israël depuis juillet dernier. Selon le comité, un tribunal d’Israël l’a condamné à 12 mois de prison « sur base d’aveux obtenus dans des conditions pouvant être apparentées à de la torture ». « Il s’agit d’un dossier vide », ajoute-t-il. Mustapha Awad est soupçonné d’appartenir à une organisation « illégale ».

« Notre action est de sensibiliser le public à la cause », a expliqué Myriam De Ky, du comité Free Mustapha. « Nous avons déjà organisé des actions à Bruxelles, à Gand, Anvers, Charleroi. Le mois prochain, nous irons dans une autre grande ville. Nous avons aussi voulu sensibiliser les autorités montoises pour qu’elles interviennent auprès du ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders. Car Mustapha, qui est arrivé du Liban comme réfugié il y a quelques années, est aujourd’hui devenu belge. »

Le comité a demandé que le ministre « prenne position publiquement, qu’il dise que la Belgique ne peut pas tolérer de telles violations du droit international et des droits de l’homme et qu’il réclame la libération immédiate de Mustapha Awad. »

Source: Belga