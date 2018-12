Voici les prédictions pour l’année 2019 de la voyante Baba Vanga

Que nous réserve l’année 2019 ? Pas que des bonnes nouvelles selon les prédictions de la mystique voyante aveugle Baba Vanga, également surnommée la « Nostradamus des Balkans ».

Baba Vanga, ce nom ne vous dit probablement pas grand-chose. Née en 1911 en Bulgarie et devenue aveugle à l’âge de 12 ans, ce femme affirmait posséder le don de prédire l’avenir. Rapidement, elle est devenue célèbre en Europe de l’Est et en Russie. Jusqu’à son décès en 1996, durant plusieurs dizaines d’années, des milliers de personnes ont fait la file devant chez elle pour connaître leur avenir.

Les prédictions de Baba Vanga

Avant de mourir, Baba Vanga avait également fait ses prédictions pour les centaines d’années à venir. Elle aurait ainsi déjà prédit les attaques du 11 septembre 2001, l’élection de Barack Obama ou encore la montée en puissance de la Chine. À côté de ça, elle avait également prédit la troisième guerre mondiale entre 2010 et 2014. Pour les années à venir, la voyante avait aussi prévu avant sa mort la découverte d’une nouvelle source d’énergie en 2028, la disparition de la glace polaire et la montée du niveau des océans en 2033 ou encore le retour du communisme en 2076.

A l’approche de la fin de l’année 2018, plusieurs médias étrangers se sont penchés en détails sur les prédictions de Baba Vanga pour l’année 2019. Selon le tabloïd britannique The Sun, la voyante bulgare a prophétisé pour l’année à venir des tremblements de terre importants, un grand tsunami en Asie, un effondrement de l’économie européenne ou encore que la Russie serait frappée par une météorite géante.

Mauvaises nouvelles pour Trump et Poutine

Ce n’est pas tout. Poutine et Trump seraient également concernés par les prédictions de Baba Vanga. Elle a prédit que le président russe sera victime d’une tentative d’assassinat et que son homologue américain sera touché par une maladie mystérieuse. The Sun va même plus loin dans les détails. La tentative d’assassinat de Poutine viendra de l’intérieur de sa propre équipe de sécurité. Concernant Trump, il sera victime des mêmes maux que les diplomates américains à Cuba et souffrira de nausées, d’acouphènes et d’une perte auditive. Enfin, un membre de la famille du président américain pourrait être victime d’un accident de voiture.

Toutes ces prédictions faites par Baba Vanga, surnommée la « Nostradamus des Balkans » doivent évidemment être prises avec des pincettes mais selon The Mirror, des spécialistes auraient calculé que 68 % des prophéties de Baba Vanga étaient correctes. Qu’en sera-t-il pour l’année 2019 ? Seul l’avenir nous le dira !