Upsidedown, le nouveau style de bikini qui fait tourner les têtes

L’été commence en Australie et les nouveaux modèles de bikini s’exposent sur les plages mais aussi sur Instagram.

Vous êtes peut-être passé à côté, mais l’été dernier, un nouveau style de bikini a tenté une percée sur les plages. Même si au final, l’Upsidedown bikini, littéralement bikini à l’envers en français, a surtout fait parler de lui sur Internet.

Mais alors que chez nous l’hiver pointe le bout de son nez et que les bikini et les maillots de bain sont désormais rangés dans les placards, de l’autre côté de la planète, c’est l’été qui commence.

Depuis quelques jours, les top models et les marques australiennes présentent les nouveaux modèles de bikini et l’Upsidedown fait son retour et n’en finit plus de faire tourner les têtes sur Instagram.