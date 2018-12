Mass Transit Media, l’éditeur de Metro, achète des parts de Done by Friday

Mass Transit Media, l’éditeur de Metro et Zita.be, a racheté la moitié des parts de l’agence créative et stratégique anversoise Done by Friday.

Récemment, Done by Friday a été couronné des BOA d’or et d’argent pour les Paralympiques. Ils sont également derrière la campagne #REDTOGETHER menée pour la Fédération Belge de Football et les Diables Rouges. Cela fait déjà plusieurs années que Done by Friday travaille en collaboration avec Mass Transit Media.

Le but de cette collaboration était de maximiser le «customer expérience» pour les annonceurs de Mass Transit Media. Les deux entreprises indépendantes partageront activement leurs talents et leur savoir-faire. La direction quotidienne de Done by Friday demeure inchangée et reste entre les mains de Kenny Timmermans et Sven Boelpaep, les fondateurs de l’agence.