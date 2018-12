Déclaré en état de mort cérébrale, ce bébé est revenu à la vie

C’est un petit miracle et une merveilleuse nouvelle pour les parents. Alors que les médecins venaient de le déclarer en état de mort cérébrale, un bébé est soudainement revenu à la vie.

Aujourd’hui âgé de 15 mois, Kaleb Crook est un petit miraculé. Lors de sa naissance, le bébé a manqué d’oxygène, ce qui a provoqué de graves lésions cérébrales. Après dix jours, considérant qu’il n’avait aucune chance de survie, les médecins ont décidé de débrancher la machine qui l’aidait à respirer et qui le maintenait en vie.

Becki and Phil Crook, les parents du petit garçon, ont alors été invités à lui dire un dernier au revoir. C’est à ce moment que le petit miracle s’est produit. « Kaleb m’a très doucement serré le doigt et il m’a regardé comme s’il voulait me dire ‘ça va aller, maman », a raconté la mère de 30 ans au Dailymail. Aujourd’hui, l’enfant est âgé de 15 mois et il va mieux malgré ses premiers jours très difficiles. « Malgré ses besoins complexes et ses graves lésions cérébrales, il adore sourire, en particulier lorsqu’il entend la voix de sa sœur », a expliqué Becki Crook.

Premier Noël à la maison

Le petit Kaleb s’apprête à passer son premier Noël à la maison et en famille. « Ce Noël est un Noël que nous n’aurions jamais cru passer ensemble. Kaleb est désormais avec nous et contre toute attente, il peut profiter des joies de la vie. Nous espérons qu’il vivra dans le bonheur et dans la paix, peu importe ses capacités », a conclu l’heureuse mère de famille.