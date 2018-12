Travailler pour la bonne cause : Marine Falize pour l’asbl Entrepreneurship.brussels

Marine, vous venez de lancer la plateforme Entrepreneurship.brussels… de quoi s’agit-il ?

« En tant que professeure et chercheure en entrepreneuriat, il m’est apparu que de plus en plus d’étudiants sont à la recherche d’un stage ou d’une première expérience dans une start-up. Celles-ci étant peu visibles par défaut de moyens financiers, j’ai imaginé et développé une plateforme pour mettre en relation ces deux communautés : Entrepreneurship.brussels. Je souhaite à ce sujet remercier la Fondation Roi Baudouin pour son précieux support au lancement de ce projet dans le cadre du programme « le Futur est à nous ». »

Que souhaitez-vous réaliser grâce à cette plateforme ?

« À travers ce projet, mon objectif est de mettre en avant les offres d’emplois au sein de jeunes entreprises à la recherche de talents, renseigner un ensemble d’acteurs de l’écosystème bruxellois en terme d’aide à la création d’entreprise (co-working, financement, conseil, formation), et communiquer les principaux évènements entrepreneuriaux (salons, workshops, concours…) ouverts aux étudiants du cycle supérieur. »

Avez-vous besoin d’aide ?

« Le modèle économique de l’association repose sur le PWYW (pay what you want) : il n’y a pas de tarification prédéfinie pour le bénéficiaire de ce service, le montant de sa contribution est laissé à sa libre discrétion. Ce système est fondé sur la décence et la réciprocité humaine. Si ces valeurs vous parlent, rejoignez-nous sur la page Facebook du projet et sur www.entrepreneurship.brussels. Toute aide est la bienvenue ! »