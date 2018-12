Le yoga booste votre carrière

Bonne nouvelle pour les fans de yoga ! Des scientifiques américains ont découvert que ce sport relaxant peut exercer une influence positive sur votre carrière. « Le yoga vous apprend à penser d’une certaine manière et vous confère une autodiscipline qui est essentielle si vous voulez avoir de la réussite », ont-ils déclaré.

Le yoga vous apporte certains traits de caractère dont tous les leaders à succès ont besoin, comme la sagesse et l’honnêteté. Telle est la conclusion des chercheurs de l’université de Phoenix aux États-Unis. « Il vous donne la confiance en soi nécessaire pour être un bon leader », a précisé Erik Bean de la Phoenix University à Elite Daily. « Cette assurance est indispensable si vous devez gérer une organisation en bon père de famille. »

Un état d’esprit positif

De plus, le yoga vous assure, tant pendant qu’après l’effort, un état d’esprit optimiste. Vous êtes honnête envers vous-même, vous reconnaissez vos capacités et vos points faibles et vous êtes rempli(e) d’une énergie positive, conclut l’étude. Vous restez ainsi focalisé(e) sur le futur et vous pouvez vous consacrer avec beaucoup d’enthousiasme à votre carrière.

« Une personne avec un état d’esprit positif motive les autres à faire de leur mieux », indique la professeure de yoga Nancy Gerstein. « Une personne dans de mauvaises dispositions va par contre gâcher ses qualités de leader et ne constitue pas un bon exemple pour ses proches. »

Si vous êtes incohérent(e) ou stressé(e), vous êtes incapable de penser de façon créative. Et ce sport relaxant permet d’y remédier. En outre, on sait depuis longtemps déjà que l’exercice procure une plus grande souplesse, améliore la respiration et la circulation sanguine. Si vous voulez vous sentir bien dans votre peau à la maison et au bureau planifiez dès lors quelques séances de yoga apaisantes.