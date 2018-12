Cinq astuces pour rester en mouvement au bureau

Rester la plus grande partie de la journée assis(e) devant votre ordinateur et veiller en même temps à bouger suffisamment, c’est possible ! Il suffit d’observer quelques astuces toutes simples, comme faire des pompages aux toilettes ou ranger une bande élastique dans votre tiroir.

Nous devons courir, sauter, voler, plonger, tomber, nous relever et continuer. Bref, nous devons bouger davantage. Un quart des Belges sont bien trop sédentaires et ce n’est pas bon pour notre santé. Mais comment rester actif(-ve) en journée quand nous devons rester collés huit heures devant notre ordinateur ? Pour Grietje Van de Mieroop, diététicienne auprès de la société de compléments alimentaires Pronokal, l’un n’exclut pas l’autre. Elle propose six astuces pour transformer votre bureau en salle de fitness personnelle.

Votre amie, la bande élastique

Dégagez cette boîte de biscuits au chocolat du tiroir de votre bureau et remplacez-la par une bande élastique ! Dès que vous avez cinq minutes, glissez-la sous votre derrière. Tirez ensuite les extrémités jusqu’au-dessus de votre tête et répétez cet exercice en trois séances de chaque fois dix mouvements avec une minute de repos entre chacune. Cela a l’air hyper simple, mais c’est un exercice très efficace pour les muscles de vos bras et de vos épaules.

Faire des squats entre deux cafés

Pour cette astuce, vous n’avez pas besoin d’accessoire. Quand vous allez chercher quelque chose, une tasse de café par exemple, à votre retour à votre place faites le mouvement de vous asseoir jusqu’à ce que vous touchiez l’assise de la chaise, puis redressez-vous immédiatement. C’est ce qu’on appelle un squat. Répétez à cinq reprises chaque heure afin de muscler vos jambes.

L’attente passe plus vite avec des lunges

La pause de midi a sonné, mais vous devez attendre que l’ascenseur pour le restaurant s’arrête enfin à votre étage. Comblez ce temps perdu en faisant quelques lunges. Non, pas des lunches, mais des lunges, c’est-à-dire des fentes. Vous mettez un pied en avant de façon à ce que votre cuisse soit parallèle au sol. Simultanément, votre autre jambe va descendre jusqu’à ce que votre genou touche presque le sol.

Faire des pompages au petit coin

Il y a de fortes chances que vous fassiez plusieurs visites par jour des sanitaires de votre entreprise. Vous y êtes en général protégé(e) du regard des collègues, ce qui en fait le moment idéal pour réaliser un exercice. Prenez appui avec les mains sur le mur des toilettes et rapprochez votre torse puis éloignez-le. Vos pectoraux travailleront bien plus que quand vous ouvrez le frigo en quête des restes de la réunion sandwiches de l’autre jour !

Contracter pour chasser l’ennui

Il arrive parfois que vous soyez obligé(e) de rester assise pendant un certain temps, par exemple pendant une longue réunion. Mais cela ne signifie pas pour autant que ces heures sont perdues. Même sur une chaise, vous pouvez faire des exercices physiques en toute discrétion. Il suffit de serrer vos fesses dix fois pendant cinq secondes. Après une semaine, vous constaterez déjà le résultat et cet exercice marche aussi très bien avec les mollets.