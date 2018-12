Les syndicats policiers maintiennent leur préavis de grève

Le préavis de grève activé vendredi en front commun pour la police les 13 et 14 décembre est maintenu. Les syndicats comprennent que les nouveaux ministres fédéraux auront besoin de temps pour travailler sur le dossier mais ils veulent rapidement rencontrer Pieter De Crem (CD&V), nouveau ministre de l’Intérieur, indique Joery Dehaes, du syndicat chrétien ACV Police. Le front commun syndical CGSP Admi, CSC Police et SNPS a activé son préavis de grève pour les 13 et 14 décembre. Les syndicats dénoncent depuis longtemps les « attaques » au statut de policier et le manque de personnel.

Un contact a déjà été pris avec le directeur général du secrétariat administratif et technique du cabinet de l’Intérieur, qui espère « pouvoir organiser le plus vite possible une rencontre entre les syndicats policiers et le ministre De Crem ». « Nous comprenons que ce n’est pas la première priorité », ajoute Joery Dehaes.

Les syndicats ne retirent toutefois pas leur préavis de grève.

Source: Belga