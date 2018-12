Le Collège du ministère public dénonce les conditions de travail de la justice belge

Le Collège du ministère public a dénoncé lundi matin, lors d’une conférence de crise à Namur, les conditions dans lesquelles doit travailler la justice belge. Il appelle à une réaction rapide des pouvoirs publics compétents. L’état de vétusté de nombreux palais de justice dans tout le pays n’est plus acceptable aux yeux du ministère public, tant en termes de sécurité que de fonctionnalité. Les premières victimes de cette situation sont les justiciables et le personnel qui ne peut plus remplir sa mission. Il est dès lors demandé qu’une plus grande attention soit donnée aux bâtiments judiciaires et que les budgets appropriés soient alloués d’urgence.

Le Collège rappelle également que la justice belge manque cruellement de personnel et de moyens afin de pouvoir moderniser son réseau informatique.

« Nous tirons aujourd’hui la sonnette d’alarme car cela ne peut plus continuer comme ça », a déclaré Christian de Valkeneer, procureur général de Liège et président du Collège du ministère public. « Il faudrait investir plusieurs centaines de millions d’euros sans tarder ».

Au-delà du sous-investissement chronique dont souffre le système judiciaire depuis des dizaines d’années, le ministère public dénonce aussi un problème structurel. La mauvaise collaboration entre la Régie des Bâtiments et le SPF Justice, qui se partagent les responsabilités au niveau des infrastructures, serait un réel frein en vue d’avancements.

Source: Belga