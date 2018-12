L’Angleterre bat la Nouvelle Zélande 2-0 en barrages et rejoint les quarts de finale

L’Angleterre, 7e mondiale, est la première des huit nations engagées en barrages à avoir réussi à décrocher son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde de hockey, lundi à Bhubaneswar, en Inde. Les Anglais ont en effet battu la Nouvelle-Zélande (FIH 9) par 2 buts à 0 (mi-temps: 1-0), rejoignant les quatre équipes vainqueurs de groupes qualifiées directement pour le top 8 du tournoi. Durant les deux premiers quart-temps, les hommes de Danny Kerry se sont heurtés à un bloc néo-zélandais très compact qui évolua essentiellement en contre-attaques. L’Angleterre trouva cependant la faille 5 minutes avant le repos suite à une longue balle haute en direction du cercle adverse, Will Calnan ponctuant la phase d’une reprise en l’air (25e).

Obligée de sortir plus haut en deuxième période, la Nouvelle-Zélande est passée très proche de l’égalisation, butant contre le gardien anglais George Pinner, auteur d’un arrêt remarquable. Au contraire, ce fut l’Angleterre qui doubla son avance à la suite d’un penalty corner, Luke Taylor envoyant un obus dans le plafond de la cage défendue par Richard Joyce (44e).

La décision du coach océanien Darren Smith de retirer son gardien à 8 minutes du terme pour jouer à 11 joueurs de champ ne changea plus rien au score final de la rencontre.

Pour une place en finale, les Anglais défieront mercredi (12h15) l’Argentine (FIH 2), vainqueur du groupe A. La Nouvelle-Zélande est éliminée.

Plus tard dans la journée, la France (FIH 20) et la Chine (FIH 17) se disputeront le deuxième ticket qualificatif pour les quarts. Les deux derniers barrages, entre d’une part la Belgique (FIH 3) et le Pakistan (FIH 13), et d’autre part les Pays-Bas (FIH 4) et le Canada (FIH 11), sont au programme de la journée de mardi.

Les quarts de finale auront lieu mercredi et jeudi, avant les demi-finales de samedi et les finales de dimanche pour l’or et le bronze.

Source: Belga