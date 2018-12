La France bat la Chine 1-0 en barrages et rejoint l’Australie en quarts

La France a réussi son objectif de se hisser dans le top 8 de la Coupe du monde 2018 de hockey en remportant son barrage pour accéder aux quarts de finale contre la Chine (FIH 17) par 1 but à 0, lundi à Bhubaneswar, en Inde. Pour une place en demi-finales, la nation la moins bien classée du tournoi avec son 20e rang à la FIH sera opposée mercredi à l’Australie, double tenant du titre et numéro un mondial, qualifiée directement en quart après sa 1ère place dans le groupe B. Il n’y en eut que pour les Bleus avant la mi-temps, mais les hommes de Jeroen Delmee et de son assistant belge Xavier De Greve se heurtèrent à une défense courageuse des Chinois, qui disputent le premier Mondial de hockey de leur histoire. Quatre penalty corners consécutifs en début de match ne permirent pas au capitaine Victor Charlet d’ouvrir le score pour les Tricolores, auteurs d’un véritable exploit lors de leur dernier match de poules contre l’Argentine (succès 5-3), leur donnant accès aux barrages. Pas plus que Jean-Baptiste Forgues qui envoya sur une balle sur le poteau à la 22e minute.

La délivrance française vint par le jeune Timothée Clément, 18 ans, déviant dans le but chinois un tir du joueur franco-belge de l’Orée Maximilien Branicki (36e). Les Bleus eurent plusieurs occasions de doubler l’avance dans le 4e et dernier quart-temps, mais à chaque fois ils trouvèrent le gardien adverse Wang Caiyu sur leur trajectoire, s’imposant finalement par le plus petit écart malgré leur domination.

Prochain adversaire des Bleus, l’Australie se dresse en épouvantail devant l’équipe de France qui défiera les numéros un mondiaux mercredi (14h30) pour une place en demi-finales. Auparavant l’Argentine (FIH 2) et l’Angleterre (FIH 7), vainqueur lundi de son barrage 2-0 contre la Nouvelle-Zélande, se seront disputés le premier quart de finale du tournoi. Chinois et Néo-Zélandais sont éliminés.

Les deux derniers barrages, entre d’une part la Belgique (FIH 3) et le Pakistan (FIH 13), et d’autre part les Pays-Bas (FIH 4) et le Canada (FIH 11), sont au programme de la journée de mardi. Les quarts de finale auront lieu mercredi et jeudi, avant les demi-finales de samedi et les finales de dimanche pour l’or et le bronze.

