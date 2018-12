De nouvelles clôtures pour le centre 127bis à Steenokkerzeel

Les autorités fédérales ont acquis près de deux hectares de terrains agricoles autour du centre fermé 127bis à Steenokkerzeel. Le but est de construire de nouvelles clôtures autour des deux bâtiments et de créer des places de parking supplémentaires pour le personnel, a indiqué le bourgmestre Kurt Ryon de Steenokkerzeel, confirmant une information du Nieuwsblad. L’Office des étrangers n’a pas pu être joint pour l’instant. Le nouveau dispositif a pour but de compliquer les tentatives d’évasion et de faciliter le contrôle de manifestations telles que celle qui avait dégénéré en émeutes en 2011.

Source: Belga