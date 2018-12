Axel Witsel et plusieurs titulaires du Borussia Dortmund ne joueront pas à Monaco

Le Borussia Dortmund a décidé de ne pas aligner plusieurs de ses titulaires habituels mardi soir (21h00) à Monaco lors de la 6e et dernière journée du groupe A de la Ligue des Champions de football. Parmi eux figure Axel Witsel. Le Diable Rouge ne retrouvera donc pas ses deux comparses en équipe nationale Youri Thielemans et Nacer Chadli ni l’ancien T3 puis T2, aujourd’hui à la tête de l’AS Monaco, Thierry Henry. Dortmund (10 pts) est déjà qualifié pour les huitièmes de finale alors que Monaco (1) est éliminé. Dans l’autre match du groupe le Club Bruges (5 pts) accueille l’Atlético Madrid (12). Lundi matin, outre Witsel ménagé, Thomas Delaney (mollet), Marco Reus (cuisse), Jacob Bruun Larsen (genou) et Lukasz Piszczek (genou), Dan-Axel Zagadou (pied) et Jadon Sancho (deuil dans sa famille) n’ont pas pris l’avion à destination de la Principauté.

« Le match à Schalke 04 a été un succès (1-2 ndlr). Il nous a coûté beaucoup de force. Certains joueurs sont touchés. Bon nombre d’entre eux nous avons dû s’accrocher ces dernières semaines « , a déclaré Sebastian Kehl, responsable des joueurs pro du club solide leader invaincu de la Bundesliga.

Dortmund peut encore espérer terminer premier du groupe A et ainsi rencontrer un 2e de groupe en huitième de finale.

Source: Belga