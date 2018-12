Anne Teresa De Keersmaeker désignée « Brusseleir de l’année » 2018

La chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker a été désignée lundi « Brusseleir de l’année » 2018 par l’organisation be.brusseleir, pour sa contribution au rayonnement de la capitale. L’ancien directeur de l’Ancienne Belgique Jari Demeulemeester a lui reçu le titre de « Brusseleir vè et leive », soit « Bruxellois à vie ». Anne Teresa De Keersmaeker dispose d’un lien étroit avec Bruxelles, puisque sa compagnie Rosas et son école de danse P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) sont situées à Forest. Elle est en outre résidente depuis 1995 à la Monnaie.

La capitale est l’une des ses « principales sources d’inspiration et un biotope pour ses créations artistiques et professionnelles », a souligné l’association be.brusseleir. « Son travail rapproche la jeunesse et les étudiants de la ville, et ses occupations stimulent les collaborations entre communautés et organisations bruxelloises. »

« Il y a peu, j’ai vu que mon nom était associé à une publicité pour Malines, d’où je suis originaire, mais Bruxelles est réellement ma ville », a commenté la chorégraphe.

Source: Belga