Ai Weiwei: le climat en Allemagne et dans une bonne partie de l’Europe est « effrayant »

Le dissident et artiste chinois Ai Weiwei a fait état d’une atmosphère « très effrayante » en Allemagne et dans une bonne partie de l’Europe qui « reflète les années 1930 », en s’exprimant dans une interview publiée par le The Guardian lundi. A l’occasion de l’anniversaire des 70 ans de la déclaration des droits de l’Homme, Ai Weiwei a été invité à créer un drapeau célébrant cette étape.

Citant une récente dispute avec un chauffeur de taxi berlinois au sujet, semble-t-il, de son statut de réfugié, l’artiste a affirmé mener des batailles « partout » où il va. Dont « avec les Allemands envers qui je suis reconnaissant, car je suis un réfugié, et ils ont payé pour ma vie », a décrit le dissident chinois. « C’est le climat actuel en Allemagne, les posters que je vois en rue affirment ‘nous pouvons faire nos propres enfants, nous n’avons pas besoin des étrangers' », poursuit-il.

« C’est l’atmosphère qui prévaut dans une bonne partie de l’Europe, dont au Royaume-Uni. C’est très effrayant car c’est ce genre de moment qui reflète les années 1930 », relève le militant.

Celui-ci vit en Allemagne depuis 2015 après avoir vécu assigné à résidence durant quatre ans en Chine. Il affirme que le gouvernement de son pays d’accueil, mené par la chancelière Angela Merkel, lui a vraiment offert un fort soutien.

