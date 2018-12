Angèle grande favorite des D6bels Music Awards

Avec dix nominations dans huit catégories, Angèle part grande favorite de la 4e cérémonie des D6bels Music Awards (DMA), qui se déroulera le 25 janvier prochain, a dévoilé la RTBF.

L’événement mettra en lumière des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles durant une émission diffusée en direct sur La Deux depuis les studios de Média Rives, à Liège.

Dans la catégorie « Artiste solo féminin », Angèle tentera de se distinguer face à Alice on the roof, Claire Laffut et Typh Barrow. En parallèle, la chanteuse concourra également dans les sections « Album », « Chanson française », « Hit », « Concert », « Musicien » et « Auteur-compositeur ».

La soeur de Roméo Elvis est par ailleurs nommée à trois reprises dans la catégorie « Clip Vidéo » pour ses titres « Jalousie », « Je veux tes yeux » et « La thune ».

Outre Angèle, sont également retenus pour les D6bels Music Awards 2019 Mustii, Damso, Baloji, les Girls in Hawaii, Grandgeorge, Romeo Elvis x The Motel ou encore Henri PFR, grand gagnant avec trois trophées lors de l’édition précédente.

Le choix du public

Le public est invité à faire son choix via le site internet rtbf.be/dma pour 9 catégories qui lui sont réservées, à savoir « Album », « Artiste solo féminin », « Artiste solo masculin », « Groupe », « Chanson française », « Pop », « Rock & Alternatif », « Danse & Electro » et « Musiques urbaines ».

Le secteur remettra quant à lui 5 awards (« Révélation », « Concert », « Clip Vidéo », « Musicien » et « Auteur-compositeur »).

Un Prix d’honneur sera également attribué durant la soirée et les téléspectateurs seront par ailleurs invités à voter par SMS au cours du direct télé pour leur hit préféré, à savoir « Malade » d’Alice on the roof, « La loi de Murphy » d’Angèle, « In the Mood » de Henry PFR et « Melody » de Lost Frequencies.