En pleurs, Laetitia Milot se livre sur l’évolution de sa maladie

Interviewée dans l’émission « 50 minutes Inside », l’actrice Laetitia Milot s’est confiée sur sa maladie, l’endométriose.

Alors que TF1 diffuse ce soir le téléfilm « Un bébé pour noël » dans lequel l’actrice Laetitia Milot a tourné enceinte, cette dernière a été interviewée par Nikos Aliagas. Samedi 8 décembre, dans « 50 minutes Inside », la jeune femme est revenue en larmes sur la maladie gynécologique qu’elle combat depuis plus de dix ans.

Le portrait de Laetitia Milot 50 mn Inside

Elle est ainsi revenue sur la naissance de sa fille Lyana, le 14 mai dernier, un bébé miracle qu’elle a eu avec son mari, malgré la maladie. « Maintenant que ma fille est là, ça me donne envie de me battre encore plus. Vous imaginez quand on se met à la place de ces femmes qui souffrent en silence, qui ne peuvent plus bouger de chez elles, handicapées par rapport à cette maladie de merde, excusez-moi du terme… Mais ça empêche d’aller travailler, de vivre, de faire du sport. C’est dur pour ces couples. »

Pourtant, malgré naissance de sa fille, Laetitia Milot a rajouté que le combat continuait: « La maladie reprend le dessus malheureusement. La maladie on ne la guérit pas, on ne guérit pas de l’endométriose« . L’actrice de « Plus Belle la vie », avait auparavant déjà décidé de médiatiser son quotidien dans le documentaire « Devenir maman: notre combat contre l’endométriose ».