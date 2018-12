Booba dévoile les images de son appartement cambriolé

De passage à Paris pour la promotion de son livre « Le Bitume avec une plume », le rappeur Booba a eu une bien mauvaise surprise.

Le 9 décembre, jour de ses 42 ans, Booba a été victime d’un cambriolage. Résident à Miami tout au long de l’année, le rappeur était de passage à Paris pour faire la promotion de son livre publié en édition limitée. Durant son séjour, son appartement, situé à Boulogne-Billancourt, a été cambriolé.

Découvrant les dégâts, il a décidé de partager la scène avec ses followers en story Instagram. On découvre notamment une pièces dans laquelle de nombreux documents ont été fouillés et jetés sur le lit. Dans la vidéo, on entend ce dernier commenter: « Alors, bande de petits fils de pute, on me cambriole ? Hein ? C’est pas bon ça, c’est pas bon…« .

.@booba dévoile dans sa story Instagram s’être fait cambrioler ! 😲 pic.twitter.com/fozCyNeLay — RAPR&B (@RAPRNBlemag) 9 décembre 2018

Le rappeur filme également la présence des policiers venus relever les empreintes et commente: « J’suis avec les experts. Boulbi ça va chier« .

Malgré cet événement, Booba a néanmoins confirmé la sortie de sa chanson « Petite Fille » ce lundi.