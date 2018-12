Pourparlers entre pays arabes et Washington sur des « arrangements sécuritaires »

Le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel al-Jubeir a fait état dimanche à Ryad de pourparlers en cours entre des pays arabes et Washington sur de nouveaux « arrangements en matière de sécurité » dans la région pour la protéger contre toute « agression externe ». « L’objectif est de parvenir à des arrangements en matière de sécurité au Moyen-Orient à même de protéger la région de toute agression externe (…) et renforcer les relations entre les Etats-Unis et les pays de la région », a déclaré M. Jubeir lors d’une conférence de presse en clôture du sommet annuel du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Répondant à une question sur des informations de presse faisant état de discussions pour créer une alliance militaire arabo-américaine face à l’Iran, il a affirmé que « des pourparlers se poursuivent entre les Etats-Unis et les Etats du Golfe autour de cette question ».

« Des idées prennent forme actuellement », a-t-il ajouté.

« C’est un travail continu que les deux parties veulent voir réussir », a-t-il encore dit, précisant que cette alliance inclurait également l’Egypte et la Jordanie et porterait le nom de MESA ou Middle East Strategic Alliance (Alliance stratégique du Moyen-Orient).

Des informations de presse ont indiqué ces derniers mois qu’une alliance arabo-américaine anti-iranienne pourrait voir le jour, et qu’elle fonctionnerait comme l’Otan.

source: Belga