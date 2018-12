Météo – Un dimanche sous les nuages et la pluie d’abord, quelques éclaircies ensuite

La journée de dimanche sera d’abord marquée par un ciel généralement nuageux avec des averses parfois intenses et accompagnées d’un coup de tonnerre et de rafales de vent allant de 50 à 70 km/h. Dans le courant de l’après-midi, le temps deviendra plus sec et plus calme avec davantage d’éclaircies à partir de l’ouest. Les maxima se situeront entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés à la mer, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le vent assez fort, et à la Côte parfois fort, virera du secteur ouest au nord-ouest et deviendra modéré dans l’intérieur des terres.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera partiellement à très nuageux avec quelques averses, principalement sur la moitié nord-est du pays. Ces dernières pourraient plus tard prendre un caractère hivernal sur le relief ardennais. Sur les hauteurs, la visibilité pourrait également être réduite par les nuages bas.

Les minima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 8 degrés à la Côte, sous un vent modéré et à la mer parfois assez fort d’ouest à nord-ouest.

Le temps restera instable lundi et un risque d’averses subsistera sur le nord-est. Les maxima seront proches de 8 degrés dans le centre.

À partir de mardi, le temps deviendra généralement plus sec mais progressivement plus froid. Des gelées nocturnes seront même possibles en plaine dès mercredi matin.

Source: Belga