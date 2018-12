Les Belges à l’étranger – Mönchengladbach (un assist de Thorgan Hazard) reprend la deuxième place

Le Borussia Mönchengladbach s’est imposé 3-0 face à Stuttgart dimanche dans le cadre de la 14e journée du championnat d’Allemagne de football. Auteur de l’assist sur le deuxième goal, Thorgan Hazard a joué toute la rencontre. Grâce à Raffael (69e), Florian Neuhaus (77e) et Benjamin Pavard contre son camp (84e), Gladbach reste deuxième avec 29 points, à sept longueurs du Borussia Dortmund d’Axel Witsel. Stuttgart, qui a terminé à dix suite à l’exclusion d’Erik Thommy (83e), reste 16e avec 11 points, deux de plus que le dernier, Düsseldorf.

ANGLETERRE:

Wolverhampton est allé s’imposer à Newcastle (1-2). Contrairement au match victorieux de mercredi contre Chelsea, Leander Dendoncker est resté sur le banc. L’exclusion du défenseur américain des Magpies DeAndre Yedlin (57e) a facilité la tâche des Loups, qui se hissent en 10e position (22 points). Newcastle (13) reste 15e.

ITALIE:

Genoa, avec Stéphane Omeonga sur le banc, a partagé l’enjeu avec la Spal (1-1). Les Génois ont joué à dix dès la 11e minute suite à l’exclusion de leur capitaine Domenico Criscito. Andrea Petagna (15e, 0-1) a ouvert la marque pour les visiteurs et Krzysztof Piatek (38e, 1-1)a égalisé sur penalty. Au classement (15 journées), les deux équipes font du surplace: Genoa (16 points) et la Spal (15) restent respectivement 15e et 16e.

ESPAGNE:

La Real Sociedad, avec Adnan Januzaj pendant 90 minutes, s’est inclinée à domicile face à Valladolid (1-2). Toni (16e, 0-1) et Antonito (54e, 0-2) ont donné une bonne marge de manoeuvre aux visiteurs mais Mikel Oyarzabal a redonné l’espoir aux Basques (62e, 1-2). Cela n’a pas empêché la Real Sociedad d’aligner une deuxième défaite d’affilée et de se faire dépasser au classement par son adversaire du jour. Valladolid (20 points) se retrouve 11e et les Txuri-urdin (19) occupent la 12e position.

Source: Belga