Les Belges à l’étranger – Le Real Madrid et Thibaut Courtois gagnent de justesse à Huesca

Real Madrid s’est imposé grâce un but de Gareth Bale (8e) dimanche à Huesca à l’occasion de la 15e journée du championnat d’Espagne de football (0-1). Thibaut Courtois était dans le but des Merengues, qui sont 4e au classement avec 26 points, cinq de moins sur Barcelone. Huesca, qui affrontait le Real Madrid pour la première fois de son histoire longue de 118 ans, reste dernier (7 points).

ITALIE:

Avec Timothy Castagne à partir de la 77e, l’Atalanta s’est imposé 1-3 à l’Udinese grâce à un triplé de Duvan Zapata, (2e, 62e, 81e). Kevin Lasagna avait temporairement remis les deux équipes à égalité (12e, 1-1). Après 15 journées, l’Atalanta (21) est 5 et l’Udinese (13) 17e.

FRANCE:

Strasbourg a partagé l’enjeu face à Caen (2-2). Les Alsaciens ont mené deux fois par Pablo Martinez (5e) et Lebo Mothiba (23e) mais Fayçal Fajr (22e) a profité d’une erreur de Matz Sels pour égaliser une première fois. En seconde période, les Normands, sans Stef peeters blessé, ont arraché un point par Saif-eddine Khaoui (80e). Après 17 journées, Strasbourg compte 23 points (8e) et Caen 14 (18e).

Averti à la 46e, Thomas Foket a joué toute la rencontre avec Reims à Lille (1-1). Remi Oudin a donné l’avance aux Champenois (64e, 0-1) et Nicolas Pepe a égalisé pour les Dogues sur penalty (90e+5). Lille (31 points) reprend la deuxième place à Montpellier et Reims (22) reste 11e.

PAYS-BAS:

Nac Breda s’est imposé 2-1 face à Vitesse Arnhem lors de la 15e journée de Eredivisie. Aligné tout le match, Arno Verschueren a offert les 3 points au NAC en inscrivant le but de la victoire à la 84e minute. Le défenseur belge avait déjà donné l’assist sur le premier but de Breda, qui laisse la lanterne rouge à De Graafschap.

Utrecht a battu Heracles 3-1. Dario Van den Buijs a joué 80 minutes dans les rangs d’Utrecht, tandis qu’Othman Boussaid est monté à la 87e côté Utrecht, qui prend la 4e place. Heracles est 5e.

