Elections 2018 – La Liste du Bourgmestre de Wemmel et Wemmel Plus concluent un accord de coalition

La Liste du Bourgmestre de Wemmel Walter Vansteenkiste (LBW) et la liste bilingue Wemmel Plus! de l’ex-bourgemestre Chris Andries ont annoncé avoir conclu un accord de coalition. En Brabant flamand, seule la commune à facilités de Linkebeek ne dispose toujours pas de nouvelle coalition pour gérer la commune. A Wemmel, également une commune à facilités du Brabant flamand, la liste unitaire flamande du bourgmestre a remporté 12 sièges sur 25 C’est autant qu’en 2012, mais le résultat ne lui permettait pas cette liste de garder la majorité au conseil communal. En 2012, elle avait été soutenue depuis le début de la législature par quelques conseillers francophones. Deux conseillers communaux francophones qui avaient ensuite été nommés échevins figuraient d’ailleurs sur la liste en octobre dernier.

Wemmel Plus! de l’ancien bourgmestre Chris Andries a obtenu 7 sièges, et la liste unitaire francophone Intérêts Communaux, 6. Par le système d’élection directe des échevins dans les communes à facilités, la Liste du Bourgmestre de Wemmel hérite automatiquement de trois échevins, les deux autres listes, chacune, d’un.

L’accord de coalition prévoit que le bourgmestre sortant Walter Vansteenkiste, ceindra l’écharpe maïorale durant les six prochaines années. LBW désignera aussi le président du CPAS (Armand Hermans) de même que la présidente du conseil communal (Veerle Haemers). Chris Andries sera échevin de la Culture, de la bibliothèque et du tourisme.

Source: Belga