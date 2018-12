Delfine Persoon conserve son titre mondial: « Je suis à nouveau à mon meilleur niveau »

« Je ne crois pas que je pourrais encaisser comme ça à la place de mon adversaire », a déclaré Delfine Persoon après avoir remporté son combat de boxe contre la Kényane Judy Waguthii à Ardoye. La Belge a remporté la rencontre par KO technique à la 10e reprise et a ainsi défendu son titre mondial WBC chez les légers (entre 57 et 60 kilos). « J’ai beaucoup de respect pour Waguthii, c’est incroyable ce qu’elle a encaissé. J’ai frappé son menton plusieurs fois », selon la boxeuse de 33 ans, forte de son 9e titre mondial. « J’ai trouvé que le KO technique aurait été possible plus tôt, car ce n’était plus sain. J’ai vu ses yeux partir. »

« J’ai commencé lentement, mais avec le recul j’aurais pu augmenter plus rapidement le rythme », a-t-elle encore déclaré.

Delfine Persoon espère désormais pouvoir l’emporter face à l’Irlandaise Katie Taylor, la championne olympique IBF et WBA en titre.

La boxeuse de Flandre occidentale avait subi trois opérations aux doigts, mais a pu combattre sans douleur, samedi soir.

« Je sens que je peux encore progresser, maintenant que je peux boxer sans douleur avec les deux mains. Je grandis à nouveau à mon meilleur niveau », a-t-elle dit.

