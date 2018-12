Crise gouvernementale – « Le gouvernement se déchire dans la course pour le vote d’extrême droite »

Le PTB a estimé samedi soir que le gouvernement s’est déchiré dans la « course à la Trump pour le vote d’extrême droite », comme l’a indiqué son porte-parole national Raoul Hedebouw sur Twitter. « La coalition suédoise n’existe plus. La droite ne se déchire pas au sujet de la pauvreté galopante. La droite ne se déchire pas sur les taxes qui explosent. La droite ne se déchire pas sur les pensions beaucoup trop basses », a déclaré le député fédéral.

« La droite ne se déchire pas sur les catastrophes climatiques. Non La droite elle se déchire dans la course à la Trump pour le vote d’extrême droite. Honte à vous! »

Source: Belga