Conseil des ministres du gouvernement Michel II: clap première

Les ministres fédéraux du MR, du CD&V et de l’Open Vld qui forment à présent le gouvernement Michel II ont tenu dimanche après-midi leur première réunion en Conseil des ministres au 16 rue de la Loi. Outre leurs toutes premières décisions relatives notamment aux travailleurs transfrontaliers, et à la position que la Belgique défendra en vue des prochaines échéances européennes, ils se sont mis d’accord sur la mise sur pied d’un programme d’action portant sur trois axes prioritaires: le pouvoir d’achat et une politique socio-économique forte; la sécurité et la Justice; et la politique climatique « après le signal que nous a envoyé la population », a précisé le Premier ministre, entouré de l’ensemble du gouvernement orange-bleu.

M. Michel a précisé qu’après son déplacement jusqu’à lundi soir à Marrakech, il veillerait « dès » son retour, à organiser des contacts avec le parlement. Il le fera selon des modalités encore à définir avec ses collègues au sein d’une « équipe solide et soudée consciente de la nécessité du sens des responsabilités et qui tend la main au parlement pour faire en sorte que notre pays soit gouverné dans l’intérêt des citoyens ».

Des contacts seront également pris avec les partenaires sociaux pour présenter le programme d’actions du gouvernement.

« Je souhaite dans ce moment où un chapitre se clôture et où un autre s’ouvre, remercier les ministres N-VA et leurs équipes. Je veux dire l’appréciation que nous avons du travail réalisé en quatre ans et demi », a commenté le Premier ministre, soulignant que le gouvernement remanié appréciait également les messages faisant état d’une disponibilité de la N-VA à se montrer constructive au parlement.

Le Premier ministre n’a par ailleurs pas souhaité se prononcer sur l’opportunité ou non de confier la présidence de la Chambre à une autre personne que l’actuel titulaire de la fonction, le N-VA Siegfried Bracke. Cette question est du ressort du parlement, a-t-il dit.

Source: Belga