VIDEO. Le pillage d’un magasin Apple à Bordeaux vu de l’intérieur

A Bordeaux, en marge de la manifestation des « gilets jaunes », des casseurs ont vandalisé et pillé un magasin Apple. Une vidéo postée sur Twitter montre ce pillage vu l’intérieur.

Ce samedi 9 décembre, l’acte 4 de la mobilisation des « Gilets jaunes » a eu lieu en France, à Paris et dans plusieurs villes de province. Les dégâts sont importants, notamment à Bordeaux. À Paris, les commerçants dans le secteur des Champs-Elysées avaient été « mis en demeure par la préfecture de police de Paris de » fermer les portes et accès ». Apple avait été plus loin en prenant la décision de fermer ses trois Apple Store parisiens.

De telles mesures n’avaient pas été prises à Bordeaux. À partir de 16h, la situation a commencé à dégénérer. Des banques et des commerces ont été pillés et dégradés. C’est le cas du magasin Apple. Une vidéo publiée sur Twitter montre ce pillage vu de l’intérieur. En quelques secondes, des dizaines de personnes envahissent l’Apple Store en emportant tous les iPhone et les ordinateurs Macbook de démonstration.

Relayé par plusieurs comptes Twitter, la vidéo de ce pillage a été vue plus d’un million fois et a déclenché de nombreuses réactions. « Tous les produits volés ont des numéros de série et seront bloqués et localisés par Apple. S’ils viennent à l’utiliser, c’est fini pour eux. De plus, tous les terminaux sont sous iOS de présentation, donc quasiment inutilisables sur le long terme », souligne un internaute. « Enfoirés de capitalistes, anarchie ! Oh, des Iphone ! », s’amuse un autre. Ce matin, Alain Juppé, le maire de Bordeaux, a exprimé son indignation. « Honte aux vandales, aux voleurs, aux pillards que j’ai vu saccager hier soir certaines rues de Bordeaux », a-t-il écrit sur Twitter.