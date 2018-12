Miley Cyrus fait une apparition surprise au concert de Mark Ronson

Le producteur et musicien Mark Ronson se produisait ce vendredi soir à Londres dans un club de Soho. A la grande surprise de nombreux fans, la chanteuse Miley Cyrus l’a rejoint sur scène.

D’après le journal Nme, la chanteuse américaine a retrouvé sur scène Mark Ronson pour la version acoustique de leur dernière collaboration « Nothing breaks like a heart ».

La venue de Miley Cyrus a ravi le club londonien. Les vidéos des prestations live de la chanteuse font déjà le tour des réseaux sociaux. Miley Cyrus a elle aussi partagé sur son compte Instagram des images de la soirée en rappelant son amitié pour Mark Ronson. Elle a également repris son hit « Wrecking Ball » ainsi que « Jolene » de Dolly Parton.

La chanteuse visiblement heureuse d’être sur scène a rendu un hommage à Amy Winehouse, en dansant sur l’une des chansons de cette dernière.

