Le Roi accepte les démissions et nomme les nouveaux ministres

Le Roi a accepté la démission des ministres et secrétaires d’Etat N-VA et a nommé les nouveaux ministres.



Le Roi a accepté dimanche la démission des ministres et secrétaires d’Etat Jan Jambon, Johan Van Overtveldt, Sander Loones, Theo Francken et Zuhal Demir, et a nommé Philippe De Backer et Pieter De Crem ministres, a annoncé le Palais dans un communiqué. MM. De Crem (CD&V) et De Backer (Open Vld) étaient auparavant secrétaires d’Etat.

Le vice-premier ministre MR Didier Reynders endossera désormais la fonction de ministre de la Défense en plus de ses portefeuilles des Affaires étrangères et des Affaires européennes, a-t-on appris dimanche auprès du porte-parole du Premier ministre, Charles Michel.

Un arrêté royal fixe la nouvelle composition du gouvernement et les attributions de tous les ministres. Maggie De Block (Open Vld) sera également compétente pour l’Asile et la Migration. Le vice-premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) est ministre des Finances et de la Coopération au développement, Pieter De Crem (CD&V) ministre de l’Intérieur et de la Sécurité. Philippe De Backer (Open Vld) devient ministre et reprend les compétences des Postes et Telecom ainsi que l’Agenda numérique. Le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) s’occupera en outre de la Régie des Bâtiments.

Le conseil des ministres se réunit à 15 heures.