Des stars au secours d’une prostitué ayant tué un client par peur pour sa vie

L’affaire Cyntoia Brow divise les Américains. La jeune femme écope de 51 ans de prison pour avoir tué Johnny Michell Allen. Cet homme avait payé pour avoir des relations sexuelles alors que cette dernière n’avait que 16 ans.

Jeudi dernier, la cour fédérale du Tennessee a rendu son verdict. Cyntoia Brown doit purger une peine de 51 ans de prison. Son cas avait retenu l’attention médiatique, suite à un documentaire réalisé sur la jeune fille par la chaine américaine PBS. Cyntoia avait recu le soutien de nombreuses célébrités, parmi lesquelles Rihanna, Kim Kardashian et LeBron James.

A l’age de 15 ans, l’adolescente se retrouve à vivre avec un homme nommé Cut. La jeune fille est violée, droguée et forcée à la prostitution. C’est à cette époque que Johnny Michell Allen, un homme de 43 ans l’accostera pour lui proposer une relation sexuelle tarifée. Arrivée dans la maison de ce dernier et y découvrant de nombreuses armes, Cyntoia tirera sur Allen. Elle affirmera plus tard à la police avoir eu peur pour sa vie, et que son tir était un cas de légitime défense.

Suite au documentaire sur la vie de la jeune femme, de nombreuses stars sont montées au créneau l’an dernier, demandant la libération de Cyntoia.

The system has failed. It’s heart breaking to see a young girl sex trafficked then when she has the courage to fight back is jailed for life! We have to do better & do what’s right. I’ve called my attorneys yesterday to see what can be done to fix this. #FreeCyntoiaBrown pic.twitter.com/73y26mLp7u

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 21 novembre 2017