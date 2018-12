Avec « Ideas For The Planet », les jeunes sont invités à imaginer le monde de demain

Avec «Ideas For The Planet», un outil participatif inédit, les jeunes auront la possibilité de porter haut et fort leurs idées pour la construction d’un monde de demain plus vert.

Face au dérèglement climatique, à la pollution ou à l’extinction de masse des animaux, la planète semble en mauvaise posture pour accueillir les générations futures. Trop peu souvent interrogés sur le monde qu’ils imaginent pour leur avenir, ces adultes de demain ont désormais la possibilité de donner leur avis pour la construction d’une société plus respectueuse de l’environnement.

En vue des élections 2019, qui détermineront l’action des gouvernements pour les cinq prochaines années à venir, Good Planet, en collaboration avec le WWF, lance la plateforme citoyenne participative ‘Ideas For the Planet’.

Des idées au débat politique

À destination des jeunes ou des écoles, elle leur permet de partager leurs idées afin de créer une société plus respectueuse du climat et de la biodiversité. Que ce soit sur l’alimentation, la nature, l’éducation, la mobilité, les bâtiments ou l’économie circulaire et les déchets, les adultes de demain auront la possibilité de proposer leurs idées jusqu’au 24 février 2019.

Une fois cette phase terminée, un vote sera ouvert à ces mêmes jeunes, mais également au grand public, afin de sélectionner les idées les plus intéressantes. Dans le courant des mois d’avril et de mai, les idées les plus plébiscitées seront ensuite portées dans les débats politiques et citoyens afin d’inspirer les politiques futures.

www.ideas4planet.be